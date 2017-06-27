Временная администрация Тальменка-Банка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов, растраты или хищения имущества кредитной организации бывшим руководством финучреждения на общую сумму порядка 780 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временная администрация по управлению ООО «КБ «Тальменка-Банк», назначенная приказом Банка России от 23 января 2017 года № ОД-107 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам анализа кредитного портфеля банка выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка. Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация установила в действиях руководства и собственников банка признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму порядка 780 миллионов рублей», — заявили в ЦБ.

По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы. По оценке временной администрации, стоимость активов Тальменка-Банка не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 1,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Алтайского края в марте признал банк банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.