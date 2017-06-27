Банк России не видит проблем с валютной ликвидностью в банковской системе в конце II квартала, оценивает ее текущий уровень как «достаточно благоприятный» и связывает локальный спрос на валюту с операциями отдельных игроков, передает Reuters. «В настоящий момент ситуация с валютной ликвидностью на российском денежном рынке достаточно благоприятная. Объем валютной ликвидности в банковском секторе достаточный», — сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос агентства.

На рынке однодневных валютных свопов в последние дни отмечались скачки процентных ставок, участники торгов сообщали о спросе ряда игроков на рынке межбанковского РЕПО на доллары.

«На фоне таких противоречивых сигналов с определенностью сказать, что происходит с долларовой ликвидностью, сложно», — написал Дмитрий Полевой из ING.

Центробанк объяснил, что не происходит ничего страшного: «Рост внутренних долларовых ставок в конце прошлой недели связан с изменениями в объемах операций отдельных участников рынка и не носит системного характера. По нашим оценкам, на рынке нет серьезных опасений дефицита валютной ликвидности в связи с концом квартала».

Искандер Луцко из Sberbank CIB указывал, что окончательные расчеты по покупке «Роснефтью» 49% в Essar Oil могут отвлечь до конца июня из банковской системы РФ существенный объем валютной ликвидности, пришедшей в систему в начале года от приватизации «Роснефти».

Глава отдела анализа денежного и валютного рынка ЦБ Валерий Смирнов говорил, что валюта за приватизацию «Роснефти» осела как раз в тех банках, которые достаточно много занимали рублей на свопах.

«Помимо сделки с Essar Oil давление на уровень ликвидности окажут и другие факторы... Ряд факторов, которые в обычных условиях могли бы лишь незначительно повлиять на уровень валютной ликвидности, в сочетании с упомянутой трансакцией могут иметь более значимые последствия. В частности, к таким факторам относятся обслуживание внешнего долга, сезонное ослабление счета текущих операций, интервенции Минфина, продолжающийся процесс закрытия позиций по валютному РЕПО и дивидендные выплаты», — написал Луцко в своем обзоре.

С осени прошлого года на российском денежном рынке периодически действует «эффект конца квартала», когда для закрытия расчетов банкам РФ не хватает долларовой ликвидности.

Этот эффект остро проявился в конце сентября 2016 года и грозил возникнуть в конце прошлого года, но ЦБ повысил лимиты на аукционах валютного РЕПО в последнюю неделю года, что помогло рынку восполнить дефицит валюты. Как правило, «эффект конца квартала» носит краткосрочный характер — два-три дня — и не создает системных угроз.

Глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон указывает, что конец очередного квартала — это общемировая история: «В конце очередного квартала в центре внимания также оказываются проблемы с привлечением долларовой ликвидности на денежных рынках».

ЦБ связал локальный спрос на валюту с погашением валютного РЕПО. «Спрос на валютную ликвидность на внутреннем рынке со стороны отдельных крупных участников остается значительным последние полтора года, когда началось постепенное погашение валютного РЕПО Банка России. Однако указанный спрос балансируется существенным предложением валютной ликвидности со стороны некоторых банков», — говорится в комментарии.

Смирнов из ЦБ на прошлой неделе высказался в таком же русле: ситуация с валютной ликвидностью в этом году улучшилась за счет более высоких цен на нефть, банки смогут в спокойном режиме погасить до конца года остаток задолженности по валютному РЕПО — 2,3 млрд долларов.

«В принципе сейчас достаточно комфортный запас валютной ликвидности в системе — примерно 15 миллиардов долларов, грубо если смотреть. Это выше относительно декабря прошлого года», — сказал Смирнов.



По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, на 1 июня произошло сокращение объема избыточной валютной ликвидности в банковской системе РФ на 4,3 млрд долларов до 6,5 млрд, которое не выглядит значительным с учетом ожидаемого уменьшения сальдо счета текущих операций в летние месяцы до нулевых или отрицательных значений.