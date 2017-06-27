Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ увеличился на 1% от уровня предыдущего закрытия и составил 1 878,94 пункта. Индекс РТС вырос на 1,1% — до отметки 1 003,79 пункта.

Акции Сбербанка выросли в цене на 1,8%, «Газпрома» — на 0,44%, «АЛРОСы» — на 1,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%. Бумаги Московской биржи опустились в цене на 0,13%.



«Российский рынок акций сегодня попал в полосу ралли, такого мощного подъема в основных бенчмарках не было больше недели. Индекс ММВБ поднялся в область верхней границы среднесрочного торгового диапазона 1 840—1 885 пунктов, но пока ее не обновил. Сессия среды пройдет в попытках слома привычного «боковика» и выхода за его пределы. От успешности атаки на 1 885 пунктов будет зависеть дальнейшее направление движения рублевого индикатора. Индекс РТС в среду проторгуется в границах 997—1 005 пунктов», — говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.