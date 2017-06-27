Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 18 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,96 рубля. Курс евро вырос на 1,04 рубля, остановившись на отметке 66,77 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,19 рубля, минимальный — 58,61. Всего за торговый день совершена 33 651 сделка на 3 млрд 287 млн 678 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 66,83 рубля, минимальный — 65,62. Всего за торговый день совершено 5 440 сделок на 363 млн 999 тыс. евро.