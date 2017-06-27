В Ставропольском крае сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хищении денежных средств из банкоматов, сообщается на сайте МВД.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительным следствием установлено, что подозреваемые могут быть причастны к серии взломов банкоматов на территории городов и районов региона», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские предполагают, что за несколько месяцев подозреваемые могли совершить пять умышленных преступлений на территории Ставропольского края.

Оперативниками установлено, что фигуранты действовали по разработанной схеме. Они заранее подбирали банковские терминалы, использовали медицинские маски, а также ломы и кувалды, приобретенные в торговых точках.

В трех случаях невозможность взлома металлических ящиков банкоматов послужила препятствием к завершению замыслов. Два терминала оплаты им все же удалось вскрыть, откуда было похищено более 400 тыс. рублей.

Двое подозреваемых в Минераловодском городском округе похитили государственный регистрационный знак с автомобиля, который впоследствии установили на свое транспортное средство.

Уезжая на машине после совершения очередного взлома, подозреваемые не справились с управлением и совершили дорожно-транспортное происшествие. Они бросили автомобиль и скрылись.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении четырех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.

