Финансовая группа «БКС» опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2016 год. Ключевые показатели приводятся в релизе группы.

Так, согласно финансовому документу, активы группы на конец 2016 года составили 176,9 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с 2015-м, а объем средств клиентов вырос на 28% до 97,4 млрд.

Чистая прибыль ФГ «БКС» в минувшем году составила 6,8 млрд рублей, показав рост за период на 54%.



Размер собственного капитала компании увеличился на 24% до 26,5 млрд рублей.