Около центрального здания Министерства строительства и ЖКХ в Москве собрались около 25 валютных ипотечников. Они называют данную акцию незапланированным «стихийным пикетом», количество пикетчиков продолжает увеличиваться. Об этом рассказала представитель инициативной группы валютных ипотечников Юлия Ермакова.

По мнению заемщиков, именно Минстрой РФ в тандеме с АИЖК назначены ответственными исполнителями по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева и по запросу руководителя рабочей группы Игорь Дивинского. Ипотечники озабочены отсутствием информации о мерах, подготовленных министерством для урегулирования и оздоровления пересчитанных в иностранную валюту обязательств граждан с рублевыми доходами.

«Пикет стоит с 27 июня 2017 года и намерен продержаться долго», — подчеркивает представитель заемщиков.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru