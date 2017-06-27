Роскомнадзор направил операторам связи обновленные рекомендации по ограничению доступа к противоправной информации в Интернете, говорится в сообщении на сайте ведомства. В нем подчеркивается, что рекомендации «продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов».

Обновленный документ содержит рекомендации по фильтрации трафика, которую ведомство советует производить «готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, свободно-распространяемыми программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, а также путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи».

«Операторам связи, использующим DPI (или иные системы фильтрации, позволяющие исключить возможность неправомерного ограничения доступа к отсутствующим в выгрузке Роскомнадзора информационным ресурсам), рекомендуется самостоятельное определение актуального сетевого адреса («резолвинг») информационного ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. В иных случаях ограничение доступа операторами связи осуществляется в соответствии с выгрузкой из единого реестра запрещенной информации», — говорится в сообщении.

Операторам связи, которые не используют DPI и осуществляют ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендовано ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам.

Если оператор связи получает от всех вышестоящих операторов трафик, фильтрованный в соответствии с рекомендациями, решения о привлечении оператора к административной ответственности при неосуществлении блокировки противоправной информации будут приниматься с учетом условий договоров, заключенных между такими операторами связи.

Также Роскомнадзор рекомендует операторам производить получение и обработку выгрузки не реже двух раз в сутки.