Сбербанк зарегистрировал домен Sberbankaero.ru, следует из базы данных доменного регистратора Ru-Center.

Доменное имя было зарегистрировано 22 июня 2017 года и оплачено до 22 июня 2018 года.

«Данный домен зарегистрирован для нужд банка и будет использован позднее», — ответили RNS в пресс-службе кредитной организации.