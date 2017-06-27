Сбербанк зарегистрировал домен Sberbankaero.ru, следует из базы данных доменного регистратора Ru-Center.
Доменное имя было зарегистрировано 22 июня 2017 года и оплачено до 22 июня 2018 года.
«Данный домен зарегистрирован для нужд банка и будет использован позднее», — ответили RNS в пресс-службе кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.