Рынок «автогражданки» сможет выдерживать убыточность без повышения тарифа ОСАГО до конца 2018 года. Такой прогноз на пресс-конференции в ТАСС озвучил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Если государством, Центральным банком будет принято решение этот тариф держать, то к концу 2018 года рынок нынешний, его степень капитализации этого дела не выдержит, лицензии будут сданы очень многими компаниями», — сказал он.

По его словам, пока рано оценивать, насколько повлияло на уменьшение убыточности введение натурального возмещения в «автогражданке», которое действует с 28 апреля и призвано сократить издержки страховщиков на судебные выплаты недобросовестным автоюристам. Страховщики предлагали «ввести натуральный вид как меньшее из зол по сравнению с автоюристами», пояснил он.

«Скорее всего, (убыточность. — Прим. ред.) не выровняется полностью», — считает Юргенс. — Дополнительные требования, которые были введены к ремонту по ОСАГО (ремонт только новыми деталями, ремонт гарантийных автомобилей у дилеров), удорожали средний чек выплаты страховщика на 13%», — сказал он.

По данным Банка России, в I квартале 2017 года страховщики выплатили по ОСАГО на 4,2 млрд рублей больше, чем собрали: сборы составили 48,2 млрд рублей, выплаты — 52,4 млрд.