В МВД Украины порекомендовали пользователям выключить компьютеры из-за атаки вируса-вымогателя.

«Работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов, в частности департамента киберполиции Национальной полиции Украины, работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку. Сейчас они рекомендуют пользователям выключить компьютеры. В ближайшее время должны появиться инструкции», — говорится в сообщении МВД в Facebook.

Уточняется, что компьютерные сети центральных органов власти с 14:00 по киевскому времени подверглись масштабной хакерской атаке с помощью вируса Petya. Заражены системы Министерства инфраструктуры, «Укртелекома», «Укрпочты», «Новой почты» и ряда банков. Серверы Кабинета министров не пострадали, но нападению подверглись отдельные компьютеры.

Также в МВД сообщили, что по состоянию на 18:30 по местному времени в кол-центр департамента киберполиции Национальной полиции Украины поступило около 200 заявлений о поражении компьютерных систем государственных и частных организаций, а также рядовых пользователей. В случае выявления подозрительных операций на компьютере пользователям рекомендовано сообщить об этом в полицию.



Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании Атаке вируса-вымогателя Petya подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что атаке вируса-вымогателя Petya подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. По предварительным данным, в числе пострадавших оказались «Башнефть», «Роснефть», Ощадбанк, Киевский метрополитен, украинские операторы («Киевстар», LifeCell, «УкрТелеКом»), ПриватБанк.



Руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю сообщил, что вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, атакой затронуто большое количество стран. При этом в компании Dr.Web подчеркивают, что «некоторые источники в СМИ проводят параллели с вымогателем Petya (детектируется Dr.Web в частности как Trojan.Ransom.369) в связи с внешними проявлениями работы вымогателя, однако способ распространения новой угрозы отличается от использовавшейся Petya стандартной схемы».