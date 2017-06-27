В Петербурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с получением кредита на 2 млн рублей, оно передано в суд, сообщили в пресс-службе МВД России.



В 2015 году в полицию с заявлением о мошенничестве обратились представители одного из коммерческих банков. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили причастность к преступлению 31-летнего уроженца Архангельской области.

«Как установило следствие, мужчина длительное время проживал в Петербурге и работал водителем-экспедитором в одной из коммерческих фирм. Весной 2015 года он, имея материальные трудности и нуждаясь в деньгах, решил незаконно получить кредит в банке. Злоумышленник нашел в Интернете копии паспортов других людей и предоставил их в банк, подделав подписи на кредитных документах. Таким образом, обвиняемый несколько раз получил потребительские кредиты в одном из банков», — отмечается в релизе.

Обвиняемый был объявлен в розыск, позже его задержали. В настоящее время мужчина находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, заключили в МВД.