Массовые хакерские атаки на серверы нефтяных и транспортных компаний во вторник вызвали опасения среди инвесторов и привели к устойчивому росту мировых цен на нефть в среднем на 2%, полагают аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам США. Позднее руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

Инвесторы, в частности, обратили внимание на атаку серверов транспортной A.P. Moeller-Maersk и российской «Роснефти». «Роснефть» сообщила, что из-за хакерской атаки перешла на резервную систему управления производственными процессами, при этом добыча нефти не остановлена.

«Однако, скорее всего, будет много скептицизма (на рынке среди трейдеров. — Прим. ред.) по поводу того, что производство не затронуто», — сообщили изданию трейдеры. Даже просто риска приостановки добычи, вероятно, достаточно, чтобы прекратить снижение стоимости «черного золота», пояснили они.

«Если внезапно производство прекратится, сложно будет возобновить его (независимо от причины)», — отметил брокер ICAP Скотт Шелтон.

«Трейдеры считают сообщения о кибератаках тревожными. Когда бы это ни происходило, это будет делать продавцов более осторожными, они отходят в сторону», — сообщил газете старший вице-президент по энергетическим фьючерсам в брокерской R.J. O'Brien & Associates LLC Рик Нави.