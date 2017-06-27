Число зарегистрированных пользователей Facebook превысило 2 млрд. Об этом на своей странице в социальной сети написал основатель компании Марк Цукерберг.



«С сегодняшнего утра численность сообщества Facebook теперь официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успеха, объединяя людей, и теперь давайте поможем людям во всем мире быть ближе друг к другу. Для меня большая честь быть вместе с вами на этом пути», — заявил он.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, основанная в 2004 году американским студентом Марком Цукербергом и его соседями по комнате в общежитии Гарвардского университета.