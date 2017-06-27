Финансовым властям РФ не следует ограничивать физических лиц в выборе финансовых инструментов для инвестиций, считает директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги, бывший руководитель финансовой группы «Ренессанс Управление инвестициями» и банка «Ренессанс Кредит» Андрей Мовчан. По его словам, государство пытается вмешаться в работу рынков капитала, притом что у граждан сохраняется доступ к банкам, которые «очевидные банкроты завтра», к частному кредитованию и пирамидам, а также к форекс-брокерам, которые «продолжают свободно собирать деньги».



«Как ты это ограничишь? Они (форекс-брокеры. — Прим. ред.) берут деньги на счет — ты отдаешь сам, покупаешь валюту, только за полтора месяца всю ее теряешь. Какой смысл в это влезать костлявой руке чиновника, пытаться там копаться и мешать работать другим компаниям, — я не понимаю. Но я здесь в меньшинстве во всем мире, потому что во всем мире происходит примерно такой же процесс: толпа бюрократов наступает на финансовые рынки, ограничивая все, что можно, где можно, все что заметит», — посетовал он.

Банк России планирует ввести серьезный финансовый ценз для покупателей сложных финансовых инструментов (в том числе структурных депозитов) из числа физических лиц. Как писал РБК, участники финансового рынка опасаются, что доступ к таким продуктам могут потерять около половины граждан, инвестирующих сейчас в такие активы.

Сам Мовчан заявил, что придерживается консервативного подхода к инвестициям, и добавил, что если люди дорожат своими деньгами, им стоит поступать таким же образом. «Если же люди хотят поиграть — этот вопрос нужно рассматривать отдельно, так как правила игры зависят от предпочтений. Кто-то инвестирует в биотехнологии, кто-то — в стартапы, кто-то — в компьютерные алгоритмы (скорее всего, речь о биткоинах)», — отметил он. Подобные инвестиции Мовчан относит к высокорисковым.

Для рублевых инвесторов, отметил финансист, «не таким плохим» вариантом станут инвестиции в облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). «Говорить об ОФЗ сложно, поскольку каждый находится в своих условиях. Если вы рублевый инвестор — то, наверное, это не так плохо, потому что это государство. Если же вы глобальный инвестор, то вы получаете 6—7% доходности по ОФЗ минус хедж на доллар, у вас получается минус 4% в долларах — это не очень хорошо. Наше государство сегодня с дефицитным бюджетом предложить что-то выгодное и надежное со своей стороны больше чем под минус 4% в долларах, в общем, не в состоянии. И, наверное, лучше все-таки инвестировать в долларовые активы, которые приносят позитивную ставку», — считает Мовчан.