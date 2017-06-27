В Петербурге проводится проверка по факту хищения денежных средств из банка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«26 июня 2017 года в 2:21 мск неизвестный преступник, подобрав ключи к входной металлопластиковой двери, проник в помещение банка на улице Савушкина, где похитил денежные средства из металлического ящика и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в релизе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.