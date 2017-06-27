ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.

В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 450,09 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,85 млрд, кредитный портфель — 196,14 млрд, обязательства перед населением — 101,82 млрд.