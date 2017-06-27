Банк «Ак Барс» увеличил уставный капитал на 10 млрд рублей через допэмиссию, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Так, финучреждение разместило 10 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.
«Решение об увеличении уставного капитала банка «Ак Барс» на 10 миллиардов рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая было принято акционерами банка на внеочередном общем собрании 30 января 2017 года в рамках выполнения стратегии банка до 2021 года, предполагающей увеличение объемов бизнеса и вхождение в топ-15 российских банков», — отмечается в релизе.
По итогам допэмиссии уставный капитал банка «Ак Барс» составил 48,015 млрд рублей.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 450,09 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,85 млрд, кредитный портфель — 196,14 млрд, обязательства перед населением — 101,82 млрд.