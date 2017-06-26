Самыми заметными изменениями в системе ОСАГО с января 2017 года российские автовладельцы назвали «натуральное» возмещение убытка (38% респондентов) и появление электронного полиса ОСАГО (17%). Таковы данные майского опроса исследовательского холдинга «Ромир».



На вопрос об осведомленности о произошедших изменениях в сфере ОСАГО популярным ответом также стал: изменение тарифа и повышение стоимости (9%). Наименее заметным оказалось изменение цвета и внешнего вида бланка (2%).



«Подсказанная известность внедренных изменений в систему ОСАГО оказалась еще выше. 81% опрошенных автолюбителей знают о возможности самостоятельного определения страховыми компаниями СТО, с которыми будет сотрудничать, 79% осведомлены о «натуральном» возмещении ущерба в ДТП и еще 72% — об ответственности страховой компании за качество ремонтных работ. Менее всего автомобилисты осведомлены об изменении, касающегося того, что Центробанк может лишить права страховую компанию осуществлять ремонт ТС при наличии хотя бы двух жалоб (43%)», — говорится в исследовании.

По данным «Ромира», большинство нововведений поддерживается автовладельцами. Наиболее популярной является возможность автолюбителей предлагать свою СТО, предварительно согласовав это со страховщиком (76% респондентов поддерживают данное нововведение). Ситуацию, когда страховые компании самостоятельно определяют СТО-партнера, поддерживают лишь 22% опрошенных автовладельцев.

«Говоря о «натуральном» возмещении, треть респондентов (33%) считают, что необходимо вводить дополнительный контроль качества ремонтных работ. Столько же опрошенных (32%), среди которых преобладают автовладельцы с большим стажем вождения (более 20 лет) и невысоким доходом, предпочитают придерживаться старой системы компенсации деньгами. 21% участников опроса считает данный сервис удобным, но требующим доработок и улучшений. Среди возможных вариантов респонденты предлагали повышение качества ремонта, дополнительный контроль качества работ (экспертиза ремонта и тому подобное), сокращение сроков ремонта, очередей на ремонт и времени ожидания запчастей, упрощение оформления документов и другие», — отметили эксперты.

73% респондентов поддерживают обязательный характер ОСАГО как вида страхования, из них 23% боятся возврата дорожных «разборок» 90-х годов, а 50% считают, что ОСАГО защищает от проблем. Более половины водителей (54%) говорят, что в целом удовлетворены ОСАГО в том виде, как оно предлагается в настоящее время, отметили в «Ромире».