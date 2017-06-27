В Магнитогорске перед судом предстанет 48-летняя местная жительница — председатель потребительского кооператива за хищение у вкладчиков свыше 87 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



«По версии следствия, женщина с мая 2012 по июнь 2015 года, занимая должность председателя правления и директора кредитного потребительского кооператива «Центр Финансовой Помощи», имея умысел на хищение денежных средств граждан, заключивших с кооперативом договоры личных сбережений в городе Магнитогорске и городе Сибае Республики Башкортостан, применяя разработанную схему финансовой пирамиды, похитила денежные средства 251 пайщика кооператива. Тем самым женщина обратила в свою пользу свыше 87 миллионов рублей», — говорится в релизе.



Большая часть потерпевших является гражданами преклонного возраста. В ходе расследования дела наложен арест на имущество, добытое преступным путем, — недвижимость в Челябинске, Магнитогорске и курортной зоне Башкортостана на сумму свыше 37,4 млн рублей. Дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.