Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ЮниКредит Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.



«Кредитный рейтинг ЮниКредит Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Уровень собственной кредитоспособности ЮниКредит Банка также высокий ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков и адекватном риск-профиле», — отмечается в сообщении.

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем основного капитала ЮниКредит Банка по регулятивным нормам (Н1.2 и Н1.1 на уровне 13,7% на 1 мая 2017 года) и по базельским стандартам (Tier-1 — 17,2% на 1 апреля 2017-го). Это позволяет финучреждению выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов без очевидных регулятивных последствий. «Кроме того, банк обладает устойчивой прибыльностью вне зависимости от фазы экономического цикла, что в совокупности с консервативной дивидендной стратегией обуславливает достаточно высокую генерацию капитала в течение последних пяти лет (коэффициент усредненной генерации капитала составляет 165 базисных пунктов)», — заявили в АКРА.



По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности финансовой группы UniCredit Group оказывать поддержку банку и существенное снижение уровня ее кредитоспособности.

