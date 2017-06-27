Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ЮниКредит Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг ЮниКредит Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Уровень собственной кредитоспособности ЮниКредит Банка также высокий ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков и адекватном риск-профиле», — отмечается в сообщении.

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем основного капитала ЮниКредит Банка по регулятивным нормам (Н1.2 и Н1.1 на уровне 13,7% на 1 мая 2017 года) и по базельским стандартам (Tier-1 — 17,2% на 1 апреля 2017-го). Это позволяет финучреждению выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов без очевидных регулятивных последствий. «Кроме того, банк обладает устойчивой прибыльностью вне зависимости от фазы экономического цикла, что в совокупности с консервативной дивидендной стратегией обуславливает достаточно высокую генерацию капитала в течение последних пяти лет (коэффициент усредненной генерации капитала составляет 165 базисных пунктов)», — заявили в АКРА.

По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности финансовой группы UniCredit Group оказывать поддержку банку и существенное снижение уровня ее кредитоспособности.

ЮниКредит Банк АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1 165,83 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 186,84 млрд, кредитный портфель — 660,04 млрд, обязательства перед населением — 183,40 млрд.