Ставки по ипотечным кредитам навряд ли серьезно опустятся в ближайшие три года в случае сохранения текущих макроэкономических условий. Сейчас ставки на уровне 12—13% годовых сбалансированы, а их снижение станет возможным при ослаблении рисков. С таким мнением выступил директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги, бывший руководитель финансовой группы «Ренессанс Управление инвестициями» и банка «Ренессанс Кредит» Андрей Мовчан на бизнес-встрече «Атланты говорят», отвечая на вопрос о том, ждать ли в ближайшие три года снижения ставок по ипотеке до 5—6%.

«Вопрос стоимости ипотеки — это вопрос рисков. При сегодняшнем уровне рисков в экономике дешевой ипотеки (5—6%) не будет. Стоимость ипотеки состоит из стоимости денег и стоимости рисков. Сейчас ипотека абсолютно сбалансирована. Если, например, решения Европейского суда (по правам человека. — Прим. ред.) начнем признавать или арестовывать медицинские центры не будем, если «Роснефти» что-то не понравилось (принадлежащие АФК «Система» акции сети клиник «Медси» арестованы по иску нефтяной компании. — Прим. ред.), — риски немножко упадут. Если рисковая составляющая ставок будет падать, будет снижаться и стоимость денег», — объяснил финансист.