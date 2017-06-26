Мировая экономика может понести ущерб в триллионы долларов к 2030 году из-за ранних браков в развивающихся странах. Об этом сообщает Всемирный банк (ВБ) и Международный фонд исследований по проблемам женщин (ICRW).

В материале уточняется, что уход от подобной практики позитивно повлияет на уровень образования и состояние здоровья женщин, повысит их доходы и благосостояние их семей в целом. В 25 странах, изученных ВБ и ICRW для доклада, не менее трети женщин выходят замуж до 18 лет, а 20% рожают первого ребенка до 18 лет.

«Невесты, не вышедшие из детского возраста, зачастую лишаются прав на безопасность и защиту, на здоровье и образование, на собственный выбор и принятие решений о своей жизни. Ранние браки мешают попыткам положить конец бедности и обеспечить экономический рост и равенство», — заявил один из авторов доклада Квентин Уодон.

Эксперты отмечают, что ежегодно в мире заключается более 15 млн ранних браков. Девочки, выданные замуж в 13 лет, в среднем рожают на 26% больше детей, чем в случае браков после 18 лет. Отказ от ранних браков в 15 развивающихся странах позволит снизить коэффициенты фертильности в среднем на 11% и ограничить бурный рост населения, что положительно скажется на темпах и качестве экономического роста и на госрасходах.

По оценкам экспертов ВБ и ICRW, экономика 15 стран выиграет от замедления роста населения к 2030 году более 500 млрд долларов в год.

Лучшим способом избежать ранних браков специалисты ВБ и ICRW называют обучение девочек в школе: каждый дополнительный год среднего образования снижает вероятность выхода замуж раньше 18 лет как минимум на 5 процентных пунктов. Исследование ВБ и ICRW проводилось в первую очередь в Бангладеш, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Египте, Замбии, Малави, Мали, Мозамбике, Непале, Нигере, Нигерии, Пакистане, Республике Конго, Уганде, Эфиопии.