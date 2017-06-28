Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов вторника.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 0,81% и составил 2 419,38 пункта. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,46% до 21 310,66 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq упал на 1,61% и завершил сессию на отметке 6 146,62.



«Довольно существенный рывок вниз сделали американские индексы во вторник во главе с Nasdaq Composite (минус 1,61%) на фоне распродаж в акциях IT-компаний и секторе здравоохранения. Отметим, что вчера стало известно о претензиях антимонопольных регуляторов ЕС к Google на 2,7 миллиарда долларов, что, конечно, негативно отразилось на капитализации компании и подтолкнуло к продажам других бумаг в секторе, — пишет эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев. — Кроме того, негатива добавили вести о том, что сенат откладывает голосование по законопроекту республиканцев о реформе в здравоохранении, что вновь ставит вопросы о способности (президента США Дональда) Трампа провести и другие обещанные реформы. В то же время доллар вчера спешно отступал против евро, а доходности гособлигаций рванули вверх на заявлениях (главы Европейского ЦБ) Марио Драги о том, что по мере восстановления экономики стимулирующая политика может становиться менее масштабной».