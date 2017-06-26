Член совета директоров и первый зампред ЦБ Сергей Швецов успел исполнить требование нового закона о запрете госслужащим владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. В ЦБ утверждают, что Швецов больше не имеет доходов от трастов, владевших несколькими квартирами в Мексике, пишет «Коммерсант».

Закон, по которому члены совета директоров ЦБ наравне с госслужащими прямо и косвенно не могут владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, вступает в силу 28 июня. Для продолжения работы в статусе члена совета директоров Банка России ему нужно было срочно решить вопрос с доходами от участия в зарубежных трастах. В его декларации о доходах за 2016 год фигурировали трасты с пятью квартирами в Мексике общей площадью 842 кв. м.

В ЦБ отказались пояснить, каким образом Швецов смог оперативно избавиться от несанкционированных в рамках нового закона иностранных доходов. Ранее в ЦБ утверждали, что траст может быть ликвидирован через продажу недвижимости.

Впрочем, юристы уточняют, что такая возможность существует далеко не для всех трастов. Прекратить классический траст (как правило, речь идет о безотзывном трасте) возможно только в порядке, установленном в условиях его создания, по истечении изначально установленного срока его существования или в связи с гибелью его имущества. Однако существуют так называемые простые трасты (bare trust), процесс ликвидации которых значительно проще, поясняет партнер Paragon Advice Александр Захаров. По сути, речь идет о зарегистрированном в офшоре трасте, где учредителями являются номинальные лица, а доход получают конечные бенефициары. В таком случае можно продать имущество из траста, вернуть его собственнику, а сама конструкция автоматически ликвидируется. Такие трасты не имеют прямой связи c конечным бенефициаром, и доходы от них отследить затруднительно, указывают эксперты.

СМИ: первый зампред ЦБ Швецов может выйти из совета директоров Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, курирующий финансовые рынки, может выйти из совета директоров. Для продолжения работы в данной должности ему нужно срочно решить вопрос с доходами от недвижимости за рубежом, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, избавиться в сжатые сроки от участия и доходов в классическом трасте можно формально — передать имущество в новый траст, в котором чиновник уже не будет являться учредителем. В таком случае ранее существовавший траст прекратит свое существование, а бенефициар утратит права на получение выплат из трастового фонда.

Исходя из того, что Швецов задекларировал доходы от трастов, скорее всего, он был в числе их учредителей, предполагают эксперты. Продать мексиканские квартиры из трастов он не мог, однако иностранных доходов от них более не имеет. «В таком случае речь может идти о передаче имущества в траст, условия которого в принципе не подразумевают раскрытия конечного бенефициара (существует и такая правовая форма), либо о трасте, оформленном на номинальное лицо», — предположил юрист компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Второй вариант более вероятен, считает он, поскольку вызывает меньше вопросов.