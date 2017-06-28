Бывший миноритарий Промсвязьбанка и экс-сенатор от ХМАО Виктор Пичугов начал управлять непрофильными активами Бинбанка, пишет «Коммерсант».

«Это произошло практически сразу после разрыва Виктора Пичугова с братьями Ананьевыми в конце февраля 2017 года, — рассказал изданию топ-менеджер крупного банка. — По сути, в Бинбанке он занимается тем же, чем и в Промсвязьбанке — работой с проблемными активами». В самом Бинбанке газете сообщили, что «компания Виктора Пичугова имеет соглашение с Бинбанком о консультационных услугах в области управления непрофильными активами».

В Промсвязьбанке, по словам собеседников, знакомых с ситуацией, неоднозначно оценивают взаимодействие с Пичуговым. «Действительно, было два-три кейса, где он добился позитивных результатов, но были и другие, и общее сальдо, скорее, отрицательное», — уточняют собеседники издания.



Напомним, в феврале 2017 года Пичугов продал 10% акций Промсвязьбанка и 10% акций «Возрождения», поставив точку в сотрудничестве с братьями Ананьевыми.



Эксперты неоднозначно оценивают перспективы дальнейшей банковской карьеры Пичугова. Сложно сказать, сможет ли он прижиться в Бинбанке, во всяком случае, опыт работы в банках у него пока небольшой, около года, рассуждает аналитик ИК «Алор» Кирилл Яковенко. «При этом в Промсвязьбанке и «Возрождении» он не смог прижиться из-за расхождения по вопросам операционного управления с мажоритарными акционерами, — продолжает эксперт. — Для полноценного понимания специфики банковского бизнеса ему может понадобиться еще как минимум три года плодотворной работы».

Как и у Промсвязьбанка, большая часть проблем Бинбанка сосредоточена в сфере строительства, и с этой точки зрения опыт Пичугова может быть полезным, говорят эксперты.