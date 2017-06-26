Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота. Об этом сообщил во вторник департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«На данный момент достоверно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы M.E.doc (программное обеспечение для отчетности и документооборота)», — сообщила киберполиция в Facebook.

По информации полиции, данное программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления. Хакерская атака началась в 10:30 (мск) после запуска обновления.

В связи с этим Совет нацбезопасности и обороны принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Нацполиция открыла уголовное дело по статье «Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей».

Ранее во вторник компьютерный вирус поразил сети ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания «Хакер», вирус-вымогатель Petya блокировал запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовал внести выкуп за расшифровку данных. При этом компьютеры могут быть заражены вирусом посредством фишинга. Пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.



Вирус-вымогатель Petya заблокировал также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий России, Швеции, Голландии, Дании и других стран.