Индекс проникновения финтех-услуг в российских городах-миллионниках в 2017 году составил 43%. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании EY «Проникновение финансово-технологических услуг в мегаполисах России и в мире» за июнь 2017 года, которое есть в распоряжении РБК. Это третий показатель среди 20 крупнейших мировых рынков.

Россию по этому показателю опережают Китай (62%) и Индия (52%). Замыкают первую пятерку Великобритания (42%) и Бразилия (40%). На среднем уровне проникновения финтех-услуг — США и Гонконг (33% и 32% соответственно), результаты ниже среднего — у Сингапура (23%), Канады (18%) и Японии (14%).

В скором времени показатель России может значительно вырасти, считают в аудиторской компании. «Финтех-компании достигли переломного момента и готовы оказывать инновационные услуги практически на всех рынках», — говорится в исследовании. Основными причинами использования финтех-услуг гражданами являются простота открытия счета и круглосуточный доступ к сервисам, отмечают авторы исследования.

Данное исследование EY проводит второй раз, однако в прошлом году оно основывалось на анализе только двух мегаполисов — Санкт-Петербурга и Москвы. За основу исследования в этом году взят опрос, в котором участвовали 2 082 интернет-пользователя, проживающих в крупных мегаполисах: Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Финтех-пользователями в исследовании считаются те, кто воспользовался двумя или более финтех-услугами за последние шесть месяцев. Финтех-сервисами при этом названы услуги, предоставляемые организациями, которые сочетают инновационные бизнес-модели и технологии для расширения, совершенствования и видоизменения финансовых сервисов.

Наиболее популярными услугами у российских финтех-пользователей в 2017 году являются небанковские денежные переводы (89%), платежи с помощью мобильного телефона (54%), а также банковские сервисы, осуществляющие работу только в режиме онлайн, без подразделений (46%). Годом ранее наиболее востребованы рынком были денежные переводы за рубеж (42%), следует из материалов EY.

По словам управляющего партнера EY по России Александра Ивлева, драйверами роста в России являются не только финтех-услуги, характерные для развивающихся рынков (онлайн-платежи и перевод денег за рубеж), но и типичные для развитых рынков: финансовое планирование и инструменты финансирования в режиме онлайн.

В EY отмечают, что традиционные банки в России пока могут быть «относительно» спокойны, так как финтех-пользователи активно прибегают к услугам кредитных организаций. Согласно опросу EY, 64% респондентов использовали телефонную линию поддержки своего банка за последние полгода, а 98% посетили банк за то же время, причем 79% финтех-пользователей были в банке хотя бы раз за последний месяц, а 46% заходили туда несколько раз.

Вместе с тем проникновение банков, оказывающих свои услуги только онлайн, все еще невелико: только 11% интернет-пользователей указали своим основным банком тот, «который предоставляет услуги исключительно через Интернет», а еще 21% относятся к таким банкам «с недоверием». Несмотря на это, потенциал роста финтех-услуг при помощи таких банков среди интернет-пользователей может в скором времени увеличиться еще на 26 процентных пункта, до 72%, платежей с помощью мобильного телефона — на 30 п. п., до 84%, а небанковских денежных переводов — на 7 п. п., до 96%, считают в EY.

В настоящее время 75% финтех-пользователей хотя бы раз в неделю обращаются к онлайн-ресурсам своего банка. При этом каждый пользователь финтех-услуг имеет банковскую карту, а 82% — карты двух и более банков.

Такая активность финтеха может стать угрозой для многих российских банков, считают опрошенные РБК эксперты. Несмотря на то что банки стараются активно внедрять у себя финтех-услуги, они зачастую теряют много времени на тестирование таких продуктов из-за своей бюрократической системы, а вслед за этим теряют и часть сегмента, говорит основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин. «Технологические стартапы несут угрозу банковской системе, ведь банки все же финансовые организации, а не технологические и очень инертны из-за бюрократии внутри. Именно в этом они проигрывают стартапам, так как последних ничего не сдерживает в этом плане», — говорит он.



Пока лишь немногие российские банки оценили важность развития финтех-технологий, соглашается генеральный директор «Фабрики Юзабилити» Максим Козлов. «Смогут меняться только банки из топ-20. Они уже пришли к выводу, что без интегрирования финансовых технологий жить нельзя», — говорит он. Эксперт добавляет, что эти немногие крупные банки используют две методики внедрения финтех-услуг: поглощают чьи-то стартапы либо создают новые подразделения и набирают новых людей.