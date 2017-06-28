Центр финансовых технологий создал новый карточный продукт, предназначенный для оплаты корпоративных расходов на автотранспорт, а также для маркетинговых и мотивационных программ предприятий автомобильной отрасли. Как сообщили в ЦФТ, карты «Мои километры» на базе международной платежной системы Visa принимаются к оплате на всех автозаправочных станциях, автомойках, в шинных центрах, магазинах автозапчастей, на станциях техобслуживания на территории РФ, а также могут быть использованы при оплате штрафов ГИБДД, парковок, платных дорог.

Карта «Мои километры» расширяет линейку предоплаченных продуктов, выпускаемых ЦФТ на базе карт международных платежных систем. При распространении карт ЦФТ использует B2B-модель: приобрести и пополнить данные карты за безналичный расчет имеют возможность юридические лица.

Карты «Мои километры» могут быть использованы компаниями для различных целей. Работодатели могут использовать карты «Мои километры» для целевых и стимулирующих выплат, а также подарков автолюбителям. «Для предприятий автомобильной отрасли такие карты — хороший инструмент для запуска долгосрочных трейд-маркетинговых акций, направленных на стимулирование каналов продаж, мотивацию партнеров, агентов и др.», — делятся идеей в ЦФТ.

Там сообщают, что карта «Мои километры» поставляется в красивой упаковке, которую можно сделать в индивидуальном дизайне с логотипом компании. Первоначально карта может быть пополнена на произвольную сумму в диапазоне от 300 до 15 тыс. рублей. Перед использованием карты держателю необходимо ее активировать. Далее компания может неограниченное количество раз пополнять карту повторно, но не более чем на 40 тыс. рублей в месяц. Для держателей карт работают круглосуточная служба поддержки и сайт с функцией проверки баланса и просмотра операций по карте.



Эмитент топливных карт — РНКО «Платежный Центр», входящая в ГК «ЦФТ».