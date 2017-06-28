Российские фондовые индексы снизились в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс ММВБ потерял 0,5% и составил 1 869,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени упал на 1,16% — до отметки 992,18.

К 10:07 индексы ММВБ и РТС теряют уже 0,62% и 1,55% соответственно, составляя 1 867,35 и 988,24 пункта.

«Российский рынок акций в последнее время пытается расти вслед за ценами на нефть, однако корпоративные конфликты между «Роснефтью» и АФК «Система», «Транснефтью» и Сбербанком не позволяют надеяться на восходящую тенденцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



По его прогнозу, индекс РТС может упасть в среду на 2%.