Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В рамках совместного проекта в поисковой выдаче «Яндекса» появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации. «Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке», — поясняют в ЦБ.

Там отмечают, что проект станет важной частью работы Центробанка по противодействию нелегальным кредиторам. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в Интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.

В дальнейшем проект может быть распространен и на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через Интернет, сообщают в Центробанке. Сейчас прорабатывается вопрос о маркировании сайтов компаний из таких сегментов.