Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 15 копеек и по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,34 рубля, курс евро уменьшился на 8 копеек, до 67,4 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Он отмечает, что нефть дорожает вопреки росту запасов нефти в США за минувшую неделю. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 46,55 доллара.

«Считаю, что сработал технический фактор, поэтому фундаментальные данные на время отошли на второй план. Покупатели пробили трендовую линию на уровне 45,9 доллара и закрепились выше отметки 46,6 доллара», — комментирует эксперт.

По его словам, геополитика толкает курс рубля вниз, нефтяные котировки — вверх.

«Торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро. Если к этому времени цена на нефть не снизится и продолжит рост, то курс доллара вернется к уровню 58,9 рубля, курс евро — к 66,53 рубля. Если после открытия торгов рубль быстро растеряет заработанные очки, значит, ждем его ослабления к валютам на 0,8—1%», — рассуждает эксперт.

Сегодня, 28 июня, выйдет официальный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Рынок ожидает сокращения запасов сырой нефти в стране на 2,25 млн баррелей, запасы бензина — без изменений, запасы дистиллятов — увеличения на 0,934 млн.

Рубль продолжит снижение, если цены на сырую нефть опять окажутся под давлением, поясняет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.