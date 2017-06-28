Московский банк «Солидарность» с 28 июня повысил ставки в рублях по вкладу «Максимум».
Доходность депозита составит 8,5—8,85% годовых (вместо 7,9—8,25%). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей.
Сроки: 120, 182, 275, 367 и 459 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 14,66 млрд рублей (180-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,77 млрд, кредитный портфель — 9,33 млрд, обязательства перед населением — 9,18 млрд.