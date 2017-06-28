Отделения Пенсионного фонда России приостановили прием электронных заявлений от удостоверяющих центров. В ПФР ждут результатов их проверки госорганами в соответствии с представлением Счетной палаты РФ (СП). Таким образом, ПФР перекрыл канал, по которому шла большая часть всех заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан, пишет «Коммерсант».

В ПФР заявили, что его отделения «приостановили прием электронных заявлений от удостоверяющих центров до получения результатов их проверки соответствующими государственными органами в соответствии с представлением Счетной палаты РФ». Такой была реакция на итоги вчерашней коллегии СП, которая рассмотрела результаты проверки процедур подачи заявлений застрахованных граждан по переводу пенсионных накоплений. Коллегия приняла решение направить представление в ПФР, информационные письма в правительство России, Банк России, Минсвязи, обращения в Генпрокуратуру, ФСБ.

Проверка касалась ПФР, а также крупнейших НПФ, работающих с пенсионными накоплениями (НПФ Сбербанка, «Газфонд Пенсионные накопления», «НПФ электроэнергетики»), и проводилась за период с 2012 по 2016 год. Большинство заявлений о переводе пенсионных накоплений были поданы с использованием услуг удостоверяющих центров: в 2015 году — более 67% от общего количества, в 2016-м — более 87%. И основные претензии СП касались именно их деятельности — проверка выявила «риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц».

Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда Граждане не имеют возможности получить актуальную информацию при заключении договора с негосударственными пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении по итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты итогов проверки процедур подачи застрахованными лицами заявлений о переходе (досрочном переходе) из НПФ в Пенсионный фонд России, из ПФР в негосударственные фонды и из одного НПФ в другой в электронной форме в совокупности с процедурой заключения договора об обязательном пенсионном страховании за период 2012—2016 годов.

В частности, были установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо — о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить. Также были установлены факты поступления в ПФР дублирующих заявлений на одно и то же застрахованное лицо.

Решение ПФР прекратить, пусть и временно, прием заявлений, переданных через удостоверяющие центры, сильно ударит по всему пенсионному рынку. Как считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, «это парализует новое привлечение в первую очередь через банковские сети продаж, так как они были на 100% ориентированы на передачу заявлений через удостоверяющие центры». По его оценке, как результат это вернет объем заключенных новых договоров ОПС на уровень 2014 года, «когда застрахованным лицам приходилось идти или в МФЦ, или в отделения ПФР».