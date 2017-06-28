Группа ВТБ раскрыла неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и пять первых месяцев 2017 года. Ключевые данные приводятся в релизе банка ВТБ, головной компании группы.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 14,8 млрд рублей в мае 2017 года (30-кратный рост в годовом выражении) и 50,1 млрд за пять месяцев (28-кратный рост год к году). В релизе уточняется, что в 2016-м майская прибыль группы по МСФО равнялась 0,5 млрд, пятимесячная — 1,8 млрд рублей.

Чистые операционные доходы до создания резервов в мае 2017 года и за пять месяцев выросли на 11,5% и на 27% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы составили 38,7 млрд рублей в мае и 189 млрд за пять месяцев, увеличившись на 10,6% и на 12,8% в годовом выражении. Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи, составившей 4,1% в мае и за пять месяцев против 3,8% и 3,5% за аналогичные периоды 2016 года, поясняют в ВТБ. Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд рублей в мае (плюс 20,6%) и 33,9 млрд за пять месяцев (плюс 13%).

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 11,1 млрд рублей в мае и 70,8 млрд рублей за пять месяцев 2017 года (минус 45,3% и минус 7,1% соответственно). Стоимость риска, включая обязательства кредитного характера, равнялась 1,2% в мае и 1,7% за пять месяцев (годом ранее — 2,4% и 1,7%).

Расходы на персонал и административные расходы составили 19,2 млрд рублей в мае 2017 года (как и в мае-2016) и 101,4 млрд по итогам пяти месяцев (плюс 1,3%).

По состоянию на 31 мая совокупные активы группы ВТБ составили 12 трлн 349,8 млрд рублей, уменьшившись на 1,2% за месяц и на 1,9% с начала 2017 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,4% в мае, сократившись на 0,5% за пять месяцев 2017 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,1% в мае, сократившись на 2,3% с начала текущего года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,3% в мае и на 5,2% с начала года.

По состоянию на 31 мая 2017 года доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 6,5%, сократившись на 10 базисных пунктов (0,1 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) за месяц и увеличившись на 10 б. п. (0,1 п. п.) с начала года.

Объем средств клиентов вырос на 2,5% в мае и на 15,3% за пять месяцев до 8 трлн 470,6 млрд рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 3,5% в мае и на 26,5% с начала 2017 года, а объем средств физических лиц в мае вырос на 0,5%, но с начала года сократился на 0,9%.

По состоянию на 31 мая объем выпущенных долговых ценных бумаг составил 327,3 млрд рублей (минус 18,1% с начала года).



Достаточность капитала первого уровня на 31 мая составила 13,1% (12,9% на 30 апреля 2017 года и 31 декабря 2016-го), общая достаточность капитала — 14,5% (14,6% на 30 апреля и 31 декабря).