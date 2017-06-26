Акционеры «Росгосстраха» ограничили полномочия президента страховой компании (СК) Данила Хачатурова. Такое решение принято 27 июня на общем собрании акционеров, пишут «Ведомости».

Согласно новому уставу «Росгосстраха» (акционеры одобрили документ), управлением РГС будет заниматься гендиректор компании Дмитрий Маркаров. Хачатуров сможет только инициировать заседания совета директоров, нанимать и увольнять руководителей филиалов.

Сейчас «Росгосстрах» находится в процессе слияния с «Открытие Холдингом», который уже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку 76% акций РГС-Банка (входит в группу «Росгосстраха»). Хачатуров, по словам человека, близкого к одной из сторон сделки, сейчас практически не занимается оперативным управлением страховщиком. Бизнесмен может получить более 8% долей в объединенной структуре.

Акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2016 год. Причина — убытки страховщика на 17,8 млрд рублей по итогам года, следует из отчетности компании по РСБУ. Последний раз РГС выплачивал дивиденды в 2012 году по результатам 2011-го. До этого пять лет дивиденды не выплачивались.

Акционеры также одобрили (задним числом) докапитализацию страховщика на 30 млрд рублей. Эти деньги — безвозмездный взнос от «РГС холдинга» — должны были поступить в капитал «Росгосстраха» еще в I квартале, следует из материалов к собранию.

​«Росгосстрах» получит от акционера 30 млрд рублей из-за убытков в ОСАГО ООО «РГС холдинг» (владеет 31,7% «Росгосстраха») безвозмездно вложит в имущество страховщика 30 млрд рублей, деньги привлекаются в связи с высокой убыточностью ОСАГО, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании.



Также был утвержден состав совета директоров СК. В него вошли девять человек: советник по экономике и финансам блока развития страхового бизнеса «РГС-Жизнь» Надежда Верясова, директор по стратегическому развитию и планированию ООО «ВИЛМ-инвест» Илья Ломакин-Румянцев, Дмитрий Маркаров, Игорь Мировский, советник ректора школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, президент НАУМИР, бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, Данил Хачатуров, первый заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Максим Элик и глава представительства в России компании «Сварог кэпитал эдвайзорс лимитед» Олег Царьков.

СМИ: в сделку «ФК Открытия» и «Росгосстраха» войдет недвижимость Хачатурова на 20 млрд рублей В периметр сделки по объединению «ФК Открытие» и «Росгосстраха» войдет также ряд компаний недвижимости бенефициара страховщика Данила Хачатурова в Москве и регионах, выяснил РБК. Это повышает инвестиционную привлекательность сделки для «Открытия», отмечают эксперты.