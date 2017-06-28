Межтопэнергобанк с 28 июня вводит вклад «Летний».
Открыть его можно в рублях на 460 дней под 8,4% годовых. Минимальная сумма — 30 рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока, за исключением последних 90 дней до окончания договора. Расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежеквартально, а также могут капитализироваться.
Открыть депозит можно до 27 августа.
«При досрочном расторжении договора проценты начисляются на сумму вклада без учета ранее причисленных к сумме вклада процентов в зависимости от срока нахождения денежных средств во вкладе: за дни полного квартала — 7%, за дни неполного квартала — 0,5% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «Межтопэнергобанк» — средний по размеру активов столичный банк, ключевыми владельцами которого являются его топ-менеджеры. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой и ценными бумагами. Ключевыми источниками финансирования выступают депозиты физических лиц (57,14%) и средства корпоративных клиентов (21,07%).
В настоящее время основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Юрий Шутов (24,97%), члены совета директоров Игорь Сулькис (19,73%) и Владимир Гребеньков (11,87%), Александр и Светлана Забелины (супруги, совместно — 5,61%), члены правления Марина Немцова (5,82%) и Константин Котельников (5,15%), Игорь Перминов (5,71%), Игорь Меньшенин (4,30%), председатель совета директоров Андрей Волынец (5,27%), члены правления Игорь Грабовой (4,13%) и Александр Астанков (3,23%), Елена Самошкина (1,41%), член совета директоров Вил Асирян (1,19%) и акционеры-миноритарии (1,61%). Стоит также отметить, что номинальным держателем некоторой части акций выступает сама кредитная организация.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 43,32 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,71 млрд, кредитный портфель — 31,06 млрд, обязательства перед населением — 26,45 млрд.