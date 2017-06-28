Межтопэнергобанк с 28 июня вводит вклад «Летний».

Открыть его можно в рублях на 460 дней под 8,4% годовых. Минимальная сумма — 30 рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока, за исключением последних 90 дней до окончания договора. Расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежеквартально, а также могут капитализироваться.

Открыть депозит можно до 27 августа.

«При досрочном расторжении договора проценты начисляются на сумму вклада без учета ранее причисленных к сумме вклада процентов в зависимости от срока нахождения денежных средств во вкладе: за дни полного квартала — 7%, за дни неполного квартала — 0,5% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.