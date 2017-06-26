Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей, сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, выступая на конференции «Российская электроника. Поиск новых точек роста».

«Сейчас в правительстве обсуждается тема создания фонда (цифровой экономики. — Прим. ред.), примерно как дорожный фонд, мощностью примерно 100 миллиардов рублей», — сказал Белоусов, отметив, что это ориентировочные цифры, поскольку в какой мере все будет реализовано, пока сложно говорить. Белоусов добавил, что эти деньги помогут создать в том числе инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть) для цифровой экономики России.

По его словам, программа развития цифровой экономики будет проанонсирована 5 июля.

Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до 1 июля доработать проект программы «Цифровая экономика» в части финансирования — предусмотреть его источники, механизмы и объем.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что вопросы финансирования и системы управления реализацией программы «Цифровая экономика» будут обсуждаться на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 года, неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что обсуждаются варианты финансирования программы цифровой экономики России из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета.

Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев сообщал, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке. Такой фонд позволит сфокусировать имеющиеся государственные ресурсы и, следовательно, даст возможность финансировать целевые проекты в этой сфере «более ритмичным образом», отмечал Фомичев.