Кировский Норвик Банк ввел новый вклад «Комфортный+». Он предполагает два периода начисления процентов со ставкой 7,1% годовых за первые три месяца и 6,1% за последующий период. Средняя процентная ставка за полный срок размещения составит 6,6% годовых. Минимальная сумма — 500 рублей. Срок размещения — полгода.



Дополнительные взносы можно вносить суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях. Вклад также можно открыть через интернет-банк», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Кроме того, банк понизил ставки по действующим рублевым депозитам.

Так, «Годовой» (от 500 рублей на год) предполагает два процентных периода по полгода каждый со ставками 7,1% и 6,1% годовых (ранее — 7,2% и 6,5%). Таким образом, общая доходность равна 6,59% (вместо 6,85%).

«Опционный» (от 500 рублей на три года) доступен в данный момент под 6,8% годовых (прежде — под 7%), «Спринт» (от 500 рублей, сроки — один, два, четыре, пять месяцев) — под 6,7—6,8% (до этого — под 6,9—7%).

Вклад «Black Edition» (от 1 млн рублей на три, шесть месяцев, год, полтора и два года) открывается под 5,8—6,8% годовых (прежде — под 6—7%). При выборе опции «пополнение» процентная ставка будет понижена на 0,3 процентного пункта, а «частичное снятие» — на 0,5 п. п.

По всем вкладам проценты выплачиваются ежемесячно, а также могут капитализироваться, за исключением «Годового». По нему выплата процентов осуществляется в конце срока.



Завершен прием депозита «Комфортный».