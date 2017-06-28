Совет Федерации одобрил изменения в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов». Соответствующие поправки были приняты Госдумой 21 июня.

Как подчеркнул в ходе заседания председатель комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, закон распространяется только на статьи и разделы, касающиеся текущего года.

Доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 191 млрд рублей — до 14 трлн 679 млрд с 13 трлн 487 млрд, при этом возрастает доля нефтегазовых доходов. «Объем расходов увеличивается на 361,8 миллиарда рублей — до 16 триллионов 602,6 миллиарда с 16 триллионов 240,8 миллиарда», — отметил Рябухин.

Дефицит бюджета составит 1 трлн 923,8 млрд рублей, или 2,1% ВВП (действующим законом он предусмотрен в размере 2 трлн 753,2 млрд рублей, или 3,2% ВВП). Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции закона. Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,19 трлн рублей с 86,806 трлн. Прогноз цены на нефть повышен с 40 долларов за баррель до 45,6 доллара.

Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд рублей с 6 трлн 76,4 млрд. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 трлн 227 млрд рублей с 10 трлн 351,6 млрд, то есть на 1 трлн 124,6 млрд.

Согласно документу, правительство РФ сможет использовать 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния сверх предусмотренного в документе объема в случае недопоступления в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году запланированных доходов. Дополнительно 10 млрд рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования. Еще 25 млрд рублей пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.