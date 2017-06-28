Обязательства банка «Информпрогресс» на момент отзыва лицензии превысили его активы почти на 19 млн рублей. Такие данные приводятся в очередном номере «Вестника Банка России».

Размер активов «Информпрогресса» по результатам обследования Агентства по страхованию вкладов на 15 мая 2017 года составил около 165 млн рублей. Чистая ссудная задолженность в банке оценивается примерно в 43,1 млн. Обязательства составили около 184 млн рублей, из них средства клиентов — более 78 млн, вклады превысили 30 млн. Размер «дыры» в балансе — почти 19 млн рублей.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Информпрогресс» 15 мая этого года. «Бизнес-модель ООО «КБ «Информпрогресс» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — отметил ЦБ.

В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала, сообщал регулятор. Кроме того, Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

В начале июня ЦБ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом банка «Информпрогресс».