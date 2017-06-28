Рост доли вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) несет в себе определенные риски, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации.

«Мы отмечаем, что растет доля нерезидентов на рынке ОФЗ: с 26,9% на начало 2017 года до 30,4% на 1 мая текущего года. А с учетом нового размещения в июне я думаю, что эта цифра будет еще выше. Это определенные риски, которые необходимо учитывать», — сказала Голикова.

21 июня Минфин разместил еще два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. Спрос на ОФЗ-ПД превысил предложение в 2,41 раза и составил 36,09 млрд рублей. Спрос на ОФЗ-ПК превысил предложение в 2,55 раза и достиг 38,29 млрд рублей.