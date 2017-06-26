В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 54 федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ. Информация об этом содержится в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта, группа депутатов во главе с руководителем думской фракции «Справедливой России» Сергеем Мироновым, поясняют, что документ направлен на отмену национального роуминга, то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.



В частности, согласно документу, в пункте 1 статьи 54 указанного закона, которая называется «Оплата услуг связи», абзац, в котором говорится о порядке и форме оплаты услуг связи, предлагается дополнить предложением: «Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории Российской Федерации осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории Российской Федерации как вызывающего, так и принимающего абонента».

Кроме того, отменяется плата для абонента, находящегося за пределами своего региона, за входящие звонки из РФ, следует из пояснительной записки: «Законопроектом устанавливается отмена платы за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом, если такое телефонное соединение установлено с абонентом, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер. При этом осуществление платы в таких случаях сохраняется для вызовов другим абонентом, находящимся за пределами Российской Федерации».

Согласно экспертным оценкам, роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным, полагают депутаты.

Отдельно отмечается, что, по различным оценкам, доходы для операторов связи от указанных услуг составляют не более 1,5% от общего объема получаемых доходов.

Законодатели напоминают, что национальный роуминг уже давно не используется в США и ряде стран, а с 15 июня этого года его отменил Евросоюз.



Авторы предлагают ввести изменения в силу с 1 января 2018 года.