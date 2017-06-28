Российский союз автостраховщиков (РСА) в ближайшее время может провести актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ для расчета стоимости ремонта в ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам цена запчастей впервые может быть снижена на 16%.

«Полгода прошло с момента предыдущего пересчета. Сейчас стоимость упала на 16%. Во-первых, потому что рубль сыграл в укрепление. Вторая причина — на рынок стали поступать новые детали, которые можно устанавливать и использовать при ремонте, но изготовленные в Китае или Корее. Аналог абсолютный», — сказал Юргенс. По его словам, эти детали дешевле на 20% и более.

Такая корректировка, добавил он, позволит рынку «продержаться» какое-то время.

Размер выплаты по ОСАГО рассчитывается по утвержденной ЦБ единой методике расчета ущерба. Стоимость запчастей и нормо-часа работ рассчитывается по справочникам РСА. Данные о средней цене запчастей по 50 тыс. позиций РСА получает от внешних подрядчиков раз в полгода, напомнил Юргенс.

«Раз в полгода соответствующие компании пересчитывают нам справочники», — напомнил президент союза.

Напомним, с 28 апреля 2017 года вступил в силу закон о натуральном возмещении в ОСАГО. По закону ремонт автомобиля должен производиться только новыми запчастями, а гарантийные машины до двух лет должны ремонтироваться у официального дилера. При этом потребитель не доплачивает за износ запчастей (замену старых деталей на новые), эти издержки ложатся на страховую компанию.