В условиях завершения перехода к структурному профициту ликвидности в I квартале 2017 года наблюдалось снижение несбалансированности позиций и рисков ликвидности банков на рублевом денежном рынке. Банки с отрицательной ликвидной позицией имеют в среднем более низкие значения нормативов ликвидности, при этом располагают достаточным запасом свободных рыночных активов, отмечается во втором выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленном Центробанком РФ.

Особенностью I квартала 2017 года стало повышение притока иностранного капитала на российский рынок ценных бумаг. Повышенный спрос со стороны нерезидентов отмечался преимущественно на рынке облигаций федерального займа и, в меньшей степени, на рынке корпоративных облигаций. Рисков искажения ценообразования отдельных выпусков ОФЗ под влиянием спроса нерезидентов не обнаружено. В случае выхода нерезидентов с рынка ОФЗ повышение их доходности станет фактором роста спроса на ОФЗ со стороны локальных инвесторов, и в первую очередь системно значимых кредитных организаций, полагают в ЦБ.

Голикова предупредила о рисках роста доли нерезидентов на рынке ОФЗ Рост доли вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) несет в себе определенные риски, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации.

Уточнение подходов к формированию ломбардного списка Банка России с учетом требований законодательства о рейтинговой деятельности не несет рисков существенного сокращения потенциала рефинансирования банковского сектора, также отмечает регулятор. В настоящее время около 55% номинального объема ценных бумаг в ломбардном списке уже соответствует новым требованиям, что в условиях структурного профицита ликвидности является достаточным для противодействия потенциальным системным рискам ликвидности.



Анализ потенциальных рисков внедрения правил обязательного маржирования на российском внебиржевом рынке деривативов показал, что они не будут создавать значимых ограничений для текущей структуры рынка. С учетом существенной доли внутригрупповых сделок, а также поставочных товарных и валютных контрактов требования обязательного маржирования затронут преимущественно системно значимые кредитные организации, которые уже имеют профессиональный опыт работы с маржируемыми инструментами. Таким образом, указанные требования станут важным фактором снижения системного риска рынка деривативов и не окажут негативного влияния на устойчивость его отдельных участников, заключает регулятор.