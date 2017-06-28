ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированному 12 декабря 2016 года, бенефициарами кредитной организации выступают Михаил Гребешев, по некоторым данным возглавляющий службу безопасности Хотиных (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%; по данным СПАРК, аффилирована также с рядом компаний, специализирующихся на сдаче в наем помещений, в числе которых ГК Филион, ООО «Техметод», ООО «Валлс» и пр.), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%). Алексей Хотин является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10, и владеет долей в 43,6%. Доли остальных владельцев не превышают 3%.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 322,32 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,19 млрд, кредитный портфель — 261,23 млрд, обязательства перед населением — 181,30 млрд.