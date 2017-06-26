Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко исключил наличие российского следа в атаке вируса Petya, который 27 июня поразил системы государственной инфраструктуры, банковский сектор и частные компании страны.

«Лично я этой версии (о российском следе) не придерживаюсь. Это больше похоже на борьбу социума с социумом. Существует виртуальный социум хакеров, который каждый раз показывает белому обществу, белому социуму, что не стоит о них забывать. На самом деле так было всегда, всегда было противостояние хакеров и компаний, разрабатывающих антивирусы», — сказал он в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Федиенко выразил уверенность в том, что пораженные компьютеры не подлежат восстановлению. «Из того, что проанализировали наши специалисты, ясно, что из-за вируса идет полное шифрование файлов, — отметил он. — Всю пораженную вирусом технику можно просто выбросить на помойку, от этого вируса вылечить компьютеры нереально».

К настоящему моменту, по информации пресс-службы правительства страны, специалистам удалось остановить распространение вируса. Идут оценка ущерба и восстановление утраченных данных.

Киберполиция: хакерская атака на Украину осуществлялась через программу документооборота Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота. Об этом сообщил во вторник департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Вирус-вымогатель, который автор решил назвать Petya, во вторник поразил системы правительства и банков, а также ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания «Хакер», вредоносная программа блокировала запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовала внести выкуп в 300 долларов за расшифровку данных. Отмечается, что вирус мог попасть на компьютеры посредством фишинга. Пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Наиболее серьезными сбоями, которые вызвал Petya, стали нарушения в работе Кабинета министров, крупных банков и торговых сетей. Кроме того, вымогатель блокировал работу систем контроля радиационной обстановки на территории чернобыльской зоны отчуждения и оформления пассажиров международных аэропортов и вокзалов страны.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов практически сразу «увидел» в компьютерной атаке российский след, так как она наиболее сильно ударила по Украине. Вместе с тем 27 июня вирус вызывал затруднения в работе и российских нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний. Атакованы были также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий Швеции, Голландии, Дании и других стран.



В среду в числе прочего стало известно о случаях хакерских атак с помощью вируса Petya в Финляндии. В Латвии и Эстонии под масштабную хакерскую атаку попал ряд сетей магазинов. Компании — жертвы вируса есть во Франции и Индии. В Польше проникший в страну новый компьютерный вирус обсудит правительственная группа по вопросам кризисного управления.

CNN: в масштабной кибератаке были применены программы, разработанные при содействии АНБ США Программные средства, предположительно разработанные при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США и рассекреченные организацией WikiLeaks, были использованы в масштабной хакерской атаке во вторник. Об этом сообщил телеканал CNN.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 29 июня заявил, что специалисты НАТО помогут Украине защититься от последней кибератаки.

«Мы активно сотрудничаем с Украиной по этому направлению. Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине», — сказал он.



Столтенберг также добавил, что, согласно принятому ранее решению, кибернетические нападения на страны альянса могут привести к введению в действие 5-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает коллективный военный ответ НАТО за нападение на любую из стран альянса. Впрочем, для этого сначала нужно получить подтверждение, что за кибератакой стоит конкретная страна или региональная организация, против которой применить силу в принципе возможно.