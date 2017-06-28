В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе расследования сотрудники полиции установили, что фигуранты за вознаграждение в размере не менее 6% осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты фиктивных фирм», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных — в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.