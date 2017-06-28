Конфидэнс Банк (Кострома) повысил ставки по вкладам.

Так, «Юбилейный 2015» (от 1 тыс. рублей на полгода) открывается теперь под 6,5% годовых (ранее — под 4,5%), а «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на год) — под 6,75% (прежде — под 4,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Золотая пора!» предполагает пять периодов начисления процентов со ставкой за первый месяц 7% годовых, за период с 31-го по 181-й день — 5%, со 182-го по 397-й — 4,75%, с 398-го по 731-й — 4,75%, за оставшийся год — 4,5%. Средняя ставка за весь срок составляет теперь 4,76% годовых (до этого — 4,71%).

Процентная ставка по «Универсальному+» повышена до 5% годовых (с 4%).

Минимальная сумма двух вкладов — 10 тыс. рублей, срок — три года. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.



Все вклады пополняемые.