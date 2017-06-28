Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Совет формализовал решение лидеров государств Евросоюза, принятое на саммите в Брюсселе.

Решение о пролонгации санкций было принято единогласно. Главы государств ЕС на саммите в качестве причины продления санкций назвали невыполнение минских соглашений.

Срок действующих экономических санкций против РФ, продленных в январе 2017-го, истекает 31 июля.

В дополнение к экономическим санкциям ранее также введены индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на въезд и замораживание активов. В настоящее время они распространяются на 150 человек и 37 организаций и действуют до 15 сентября 2017 года.

Кроме того, до 23 июня 2018 года действуют ограничительные меры в отношении Крыма.