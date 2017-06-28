ЦБ установил официальные курсы валют на 29 июня. Курс доллара повысился на 65,72 копейки, составив 59,5415 рубля (58,8843 рубля на 28 июня). Курс евро увеличился на 1,7305 рубля, до 67,6868 рубля (65,9563 рубля на 28 июня).

Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару и евро, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат, указывает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. Он отмечает, что снижение к евро стало более чувствительным на фоне резкого укрепления «европейца» после заявления главы ЕЦБ Марио Драги.

«Глава ЕЦБ высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Сказал о потребности в корректировке параметров монетарной политики, но при этом сразу пояснил, что это не подразумевает ее ужесточение», — пояснил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительное давление на рубль оказывает геополитический фактор, продолжает Зотов. «Обстановка вокруг Сирии остается крайне напряженной: США открыто обвиняют Дамаск в подготовке новой химической атаки. При этом, по словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Россия пришла на помощь Башару Асаду», — комментирует эксперт.

Кроме того, «черное золото» торгуется в небольшом минусе после публикации отчета Американского института нефти, показавшего неожиданный рост запасов сырья в США на 851 тыс. баррелей. Сегодня инвесторы ждут выхода официального отчета Минэнерго США.

«Учитывая, что оснований для укрепления российской валюты не наблюдается, доллар к концу недели вновь может предпринять попытку закрепиться выше 60-рублевого уровня», — допускает Зотов.

При сохранении рисков, даже при растущей нефти, рубль вновь будет тестировать 60 за доллар и 68 — за евро, согласен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «С фундаментальной точки зрения стоимость рубля должна находиться в районе 66 за доллар при текущих ценах на нефть, но серьезное падение возможно только в случае очень резкого ухудшения геополитической обстановки или серьезных негативных новостей», — поясняет банкир.

По его прогнозу, волатильность будет оставаться высокой, но рубль продолжит торговаться в диапазоне 58—60 к доллару в ближайшие дни.